tempo di lettura 2'

L’incredibile marcia dial botteghino italiano non accenna a fermarsi.

Durante l’ultimo week end la pellicola di Bryan Singer si è difatti piazzata al quarto posto Bohemian Rhapsody con 964mila euro, salendo a ben 26.4 milioni di euro in totale diventando il migliore incasso dai tempi di Quo Vado? di Checco Zalone.

Oggi e domani la divisione nazionale della 20Th Century Fox riporterà il film nelle sale in versione Sing Along (in stile karaoke, in buona sostanza).

Ecco, in merito, la dichiarazione ufficiale di Paul Zonderland, AD di 20th Century Fox Italia

Non si arresta l’ascesa di Bohemian Rhapsody. E la musica, collante di questo successo globale, diviene ora la vera protagonista. Con la versione Sing Along offriremo agli spettatori un valore aggiunto, dando loro l’opportunità di cantare in sala e in compagnia questi brani che, da sempre, sono parte della cultura pop del nostro paese. Un’esperienza di condivisione sociale che solo il cinema può offrire.

Cliccando sull’immagine qua sotto potrete raggiungere il sito grazie al quale scoprire quale sala, nella vostra zona, proporrà questa versione alternativa del lungometraggio.

La pellicola è uscita il 29 novembre nei nostri cinema.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.