Highlander è una property interessante. Attraverso la Lionsgate e Neal Moritz. Stiamo cercando di realizzarlo. Chiunque abbia dimestichezza con queste cose sa che c’è molta carne al fuoco. Ha un sacco di potenziale. Stiamo solo cercando di capire come non buttare tutto all’aria. Non cercare di inserire tutto in un film da un ora e 45 minuti, quando il tuo motto è “Ne resterà soltanto uno” e nel tuo primo film uccidi tutti tranne uno, allora i sequel hanno un problema. Quindi stiamo cercando di progettare la cosa in modo che ci dia un po’ di sicurezze, un po’ di tempo per esplorare la mitologia e i personaggi. [..] Quindi stiamo escogitando un modo per arrivare alla Reminiscenza. Non finire con uno scontro uno a uno a New York, tagli la testa a un tipo e basta. Vogliamo realizzarlo in modo tale che diventi più di una serie, che sia in forma breve o lunga che ci permetta di esplorare tutto in una maniera migliore. Ho un enorme e sincero rispetto per il progetto, quindi stiamo cercando di trovare il modo migliore per realizzarlo e dare ai fan ciò che desiderano.