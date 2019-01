tempo di lettura 2'

Il futuro deiè ancora incerto. Il film doveva arrivare al cinema ad, ma era poi stato rimandato al, circa 16 mesi dopo l’uscita inizialmente prevista. Il motivo era che il film di Josh Boone avrebbe avuto bisogno di una serie di riprese aggiuntive dopo dei test screening non molto convincenti ( ve ne abbiamo parlato qui ).

A distanza di molti mesi dall’annuncio dell’ultimo slittamento sembra che la sessione extra non sia ancora partita e che quindi le sorti della pellicola tornino a essere in bilico. Negli ultimi giorni si sono sparse in rete alcune voci sulla possibilità che il film venga rimandato a novembre o venduto ad alcuni colossi dello streaming, ma si tratta per il momento di fonti poco autorevoli.

Di recente Variety ha chiesto ad Anya Taylor-Joy un commento sul tono della pellicola:

È difficile da dire, perché non ho visto il montaggio finale, ma l’energia sul set era diversa da tutto ciò che le persone hanno visto fino ad oggi.

Parlando del suo personaggio ha poi spiegato:

Il mio personaggio è una stro**a infernale che spacca, la amo, è completamente pazza. È davvero combattiva, insolente ed è russa. Non vi annoierà.

In attesa di novità, ecco una nuova immagine.

The New Mutants sarà al cinema il 2 agosto 2019.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

