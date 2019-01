tempo di lettura 1'

Il mondo dei Pokémon verrà espanso al cinema dopo

Secondo alcuni rumour riportati da We Got This Covered la Legendary Pictures starebbe pensando di sviluppare dei film in live-action (misto a CGI come il lungometraggio sopracitato) basati su Pokémon Blu e Pokémon Rosso, ovvero i primi due videogame sviluppati da Game Freak incentrato sui “mostri collezionabili”.

Tali film, stando alle voci, saranno ambientati nello stesso universo di Detective Pikachu. Ovviamente trattandosi solo di rumour vi invitiamo a prendere tale notizia con la dovuta cautela.

Come sempre vi terremo aggiornati sulla questione. Vi ricordiamo che Pokémon – Detective Pikachu arriverà nelle sale a maggio.

