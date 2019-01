tempo di lettura 2'

Cominciamo con l’ultimo update della app mobile su dispositivi Apple, ovviamente disponibile anche in Italia.

Come segnala Variety, il colosso dello streaming e Instagram hanno collaborato in maniera tale da incrementare ulteriormente la condivisione e il buzz social collegato al marchio di Los Gatos. Gli utenti iOS possono ora diffondere delle IGStories relative a quello che stanno guardando sulla piattaforma streaming in maniera decisamente semplice e intuitiva.

Per farlo basta selezionare un titolo nell’applicazione di Netflix, cliccare su condividi e scegliere Instagram. Tutto verrà condiviso di default con la grafica di Netflix, ma gli/le utenti potranno comunque personalizzare la cosa con sticker, commenti etc etc e ogni film o serie TV condivisa sul social linkerà direttamente a Netflix.

La feature arriverà anche su Android anche se non si conoscono le tempistiche di implementazione.

Segnaliamo anche il sondaggio effettuato qualche giorno fa da Streamingobserver su un campione random di 607 abbonati di sesso maschile (49% del totale) e femminile (51%) condotto a margine dell’aumento dei prezzi entrato in vigore da una settimana circa in nordamerica (un incremento di circa il 20% come vi abbiamo spiegato).

Il 24% del campione “potrebbe cancellare” l’abbonamento a causa dell’aumento mentre il 3% si dichiara certo di annullare la sottoscrizione. Il sondaggio ha vagliato anche i sentimenti sulla possibilità di eventuali sconti a fronte di inserzioni pubblicitarie e, a quanto pare, solo il 35% degli abbonati non “tollererebbe pubblicità su Netflix” anche con un servizio offerto in maniera del tutto gratuita.

