tempo di lettura 1'

L’indiscrezione arriva da Omega Underground , solitamente affidabile quando si tratta di indicazioni sull’inizio della lavorazione di pellicole molto attese.

Stando al sito, le riprese di Vedova Nera, il cinecomic con Scarlett Johansson, dovrebbero partire nel mese di marzo in Croazia e in Florida.

L’informazione ha senso: come noto, con Guardiani della Galassia Vol. 3 in pausa fino a data da destinarsi, la produzione di Black Widow è diventata prioritaria per i Marvel Studios tanto da subentrare nello “slot produttivo” precedentemente occupato dalla pellicola che James Gunn non dirigerà mai.

Ma non è tutto. Se ben ricordate, a metà dicembre avevamo appreso che la divisione cinematografica della Casa delle Idee è (o dovrebbe essere) di ritorno in Italia Avengers: Age of Ultron e Spider-Man: Far From Home. Il castello e il centro storico di Racconigi, in provincia di Cuneo, faranno da sfondo ad alcune scene per un kolossal Marvel che sarà girato tra aprile e maggio 2019. “La storia dovrebbe essere ambientata negli anni della prima guerra mondiale – si legge – con una rivisitazione fantastica dell’attentato di Sarajevo“.

Salvo sorprese, i prossimi film a partire della Fase 4 dell’Universo Marvel saranno Vedova Nera e Gli Eterni, perciò dovrebbe trattarsi di uno di questi progetti.

Chiaramente, monitoreremo con attenzione l’evolversi della faccenda…