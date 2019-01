tempo di lettura 2'

Miglior film, migliore scenografia a Hannah Beachler e Jay Hart, migliori costumi a Ruth Carter, miglior montaggio sonoro a Benjamin A. Burtt e Steve Boeddeker, miglior sonoro a Steve Boeddeker, Brandon Proctor e Peter Devlin, migliore colonna sonora a Ludwig Göransson e migliore canzone a All the Stars.

Sono queste le sette nomination ai Premi Oscar ottenute da Black Panther, il cinecomic Marvel campione d’incassi.

Nelle ore scorse, il Presidente e CEO della Disney, Bob Iger, ha preso parola su Twitter per commentare il risultato.

Congrats to our Studio for its 17 Oscar Noms.

It was especially gratifying to see @MarvelStudios groundbreaking #BlackPanther honored with 7. Great creativity is never an accident; it’s the result of talent, vision, passion, and courage. Thank you Ryan Coogler & @KevFeige.

— Robert Iger (@RobertIger) 23 gennaio 2019