Lo scorso annoè stato collegato alla regia di, un nuovo capitolo della saga di RoboCop basato su una sceneggiatura originale di Ed Neumeier e Michael Miner e poi scartata.

Lo stesso Neumeier che per il nuovo progetto vestirà i panni del produttore, ha recentemente parlato del film di Blomkamp offrendo dei piccoli aggiornamenti:

Neill Blomkamp e il suo sceneggiatore Justin Rhodes stanno facendo passi avanti sulla sceneggiatura che stavamo scrivendo. Si tratta di un concept leggermente diverso dal nostro. Non voglio dire troppo altrimenti qualcuno mi potrebbe chiamare per dirmi di stare zitto, ma siamo fiduciosi e penso che Neill voglia davvero fare un buon film su RoboCop. La sua idea è quella di farlo come se Paul Verhoeven avesse diretto un sequel subito dopo RoboCop. Penso sia questo quello che stia cercando di ottenere e spero ci riesca. Vedremo cosa succederà in seguito.