, noto regista americano è morto all’età di 82 anni lo scorso 22 gennaio in California a causa di un infarto, come confermato da sua moglie Cynthia Frawley al The Desert Sun.

Nato il 29 settembre 1936 a Houston, Frawley ha iniziato la sua carriera nelle vesti di attore a New York e Broadway. Ha diretto poi alcuni episodi di show televisivi come I Monkees, Law & Order – I due volti della giustizia, Magnum P.I., Grey’s Anatomy, Private Practice e molte altre serie televisive.

Per il cinema invece viene ricordato principalmente per aver lavorato dietro la macchina da presa di Il Fantabus (1976) e per Ecco il Film dei Muppet (intitolato poi Tutti a Hollywood coi Muppet), primo lungometraggio basato sul The Muppet Show e sui personaggi creati da Jim Henson.

FONTE: THR