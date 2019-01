tempo di lettura 1'

Online sono approdate delle nuove immagini tratte da, l’action movie scritto da Jayson Rothwell e diretto da Jonas Åkerlund, basato sulla graphic novel della Dark Horse “Polar: Came from the Cold” di Victor Santos. Protagonisti del film Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick, Matt Lucas, Ruby O. Fee, Fei Ren, Anthony Grant, Josh Cruddas, Robert Maillet, Julian Richings, Johnny Knoxville e Richard Dreyfuss.

Il film è approdato su Netflix il 25 gennaio. Trovate le immagini qua sotto:

La sinossi ufficiale:

Duncan Vizla, alias Black Kaiser, l’assassino più esperto del mondo, ha deciso di ritirarsi a vita privata quando il suo ex capo dichiara che rappresenta una minaccia per l’organizzazione. Contro la sua volontà, rientra nel giro affrontando un esercito di sicari più giovani, veloci e spietati di lui che non si fermeranno di fronte a nulla pur di metterlo a tacere.

FONTE: CB