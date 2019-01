tempo di lettura 2'

a vincere nuovamente il weekend al box-office americano. Il film di M. Night Shyamalan tiene meglio del previsto e incassa altri 19 milioni di dollari, un calo del 53% che porta la pellicola a un totale di 73.5 milioni di dollari (non dovrebbe faticare a chiudere sopra i 100 milioni di dollari complessivi). Nel resto del mondo incassa altri 23.6 milioni di dollari in 55 territori, salendo a 162.7 milioni in tutto il mondo.

Al secondo posto The Upside continua a stupire perdendo solo il 18.4% e incassando altri 12.2 milioni di dollari, per un totale di 63 milioni di dollari. Terza posizione per Aquaman, che continua la sua corsa con 7.3 milioni di dollari e un totale di 316 milioni negli USA, mentre nel mondo sono stati superati gli 1.09 miliardi di dollari. Subito sotto apre Il Ragazzo che Diventerà Re: il fantasy di Joe Cornish, acclamato dalla critica, incassa solo 7.2 milioni di dollari (ne è costati 59).

Al quinto posto Spider-Man: Un Nuovo Universo incassa 6.1 milioni di dollari, salendo a 169 milioni di dollari (oggi diventerà il maggior successo di sempre della Sony Animation negli USA). In tutto il mondo ha superato i 338 milioni di dollari.

Sale al sesto posto Green Book che, grazie alle nomination agli Oscar e all’espansione in 2.400 cinema, incassa 5.4 milioni di dollari per un totale di 50 milioni di dollari in undici settimane. Settimo posto per A Dog’s Way Home, che incassa 5.2 milioni di dollari e sale a 30.8 milioni complessivi, mentre all’ottavo posto debutta Serenity, che incassa 4.8 milioni di dollari e ottiene un punteggio CinemaScore molto basso (D+).

Chiudono la top-ten Escape Room, con 4.2 milioni di dollari e 48 milioni complessivi (ne è costati 9) e Dragon Ball Super: Broly, con 3.6 milioni di dollari e 28.9 milioni complessivi.

Per quanto riguarda i film nominati all’Oscar, La Favorita (2.5 milioni, 26 milioni complessivi) Bohemian Rhapsody (2.5 milioni, 205.8 milioni complessivi) e A Star is Born (1.2 milioni, 206.3 milioni complessivi) sono tutti cresciuti rispetto a una settimana fa.

Infine, Il Corriere – The Mule ha superato i 100 milioni di dollari complessivi, un nuovo traguardo per la carriera di Clint Eastwood.