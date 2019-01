tempo di lettura 1'

Ieri sera a Hollywood si è tenuta la 25esima edizione degli, i premi del potente sindacato degli attori che rappresentano un forte indicatore alla corsa agli Oscar.

In questo articolo potete trovare tutti i premiati di un’edizione che rende molto più complicato cercare di prevedere chi trionferà durante la prossima edizione della Notte delle Stelle.

Qua sotto segnaliamo il video “In Memoriam” con cui i SAG hanno celebrato le star scomparse nel corso dell’anno, da Margot Kidder, a Scott Wilson passando per Aretha Franklin, Burt Reynolds e Penny Marshall. In maniera alquanto sorprendente, nel filmato non viene menzionato Stan Lee.

Gone but never forgotten. Thank you for bringing such joy into all of our lives. ❤️ #sagawards pic.twitter.com/aWcuweOi5d

— SAG Awards® (@SAGawards) 28 gennaio 2019