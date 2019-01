tempo di lettura 1'

Sono in corso in esterni le riprese di

Il Dailymail ci regala alcuni scatti in cui vediamo Margot Robbie in costume di scena prima e durante un ciak. Potete ammirarli tutti cliccando qui e alcuni anche qui di seguito.

Margot Robbie as Harley Quinn pic.twitter.com/rfucYCIWQ1 — Mundinho Dinah Lance br (@DonnaKoriandr) January 29, 2019

Imagens de Margot Robbie no set de #BirdsOfPrey! pic.twitter.com/9rU1qPrPfR — Terraverso (@terraverso) January 29, 2019

Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain. Ewan McGregor sarà Maschera Nera, mentre Chris Messina sarà Victor Zsasz.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato l’intenzione di girare un film vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 7 febbraio 2020.