Già durante gli impegni stampa per l’uscita cinese di, Ryan Reynolds aveva rassicurato gli animi specificando che la saga di Deadpool continuerà anche dopo la fusione fra lae la

La star canadese aveva dichiarato che la nuova avventura di Deadpool è già in fase di sviluppo e che l’idea è quella di percorrere una “nuova strada”.

Nelle ore scorse anche Rob Liefeld, il creatore del Mercenario Chiacchierone, ha ammesso di non avere particolari preoccupazioni circa il futuro cinematografico di Deadpool e che “Il terzo film si farà, un un modo o nell’altro”. Il perché? È presto detto “La Disney ha scucito 60 miliardi per comprare la Fox e oggi come oggi Deadpool è il suo asset più redditizio che fa più dei film degli X-Men”.

Ecco il tweet originale:

Nothing like deadlines to clear your head… let me be clear Deadpool 3 will happen, some form, some fashion. That’s not a concern to me. Disney paid $60 billion for Fox and Deadpool is most valuable asset in today’s market. Makes more than X-Men films. — robertliefeld (@robertliefeld) 28 gennaio 2019

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.