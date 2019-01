tempo di lettura 3'

è un progetto inseguito a lungo dae ora, dopo oltre dieci anni, l’adattamento del popolare manga finalmente sta per uscire nelle sale per la regia di Robert Rodriguez, il filmmaker scelto dal papà di Terminator e Avatar per portare sul grande schermo il film.

Nelle ore scorse, James Cameron ha inaugurato il suo profilo Instagram con un video tramite il quale promuove le speciali anteprime di Alita che si terranno il 31 gennaio.

Lo trovate qua sotto.



Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.