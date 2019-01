Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dopoe dopo un tuffo nel mondo televisivo conè pronto a tornare dietro la macchina da presa. Il regista scriverà e dirigerà, adattamento cinematografico del romanzo di Michael Koryta.

Angelina Jolie – annuncia Deadline – è in trattative finali per interpretare una dei protagonisti.

Il programma è di girare a maggio, quando Sheridan sarà libero dei suoi impegni con la seconda stagione di Yellowstone.

Questa la trama:

Quando Jace Wilson, di soli 14 anni, assiste a un brutale omicidio viene catapultato in una nuova vita fatta di una falsa identità e nascosto in un luogo sicuro per ragazzi in difficoltà. Il piano è di tenere Jace lontano dai riflettori mentre la polizia cerca i due assassini. Il risultato è l’inizio di un incubo.

Gli assassini, noti come i Fratelli Blackwell, stanno massacrando chiunque si ponga sul loro cammino nel tentativo di trovare il ragazzino. Ora quello che rimane tra loro e il giovane Jace sono Ethan and Allison Serbin (a capo del programma di sopravvivenza), Hannah Faber (che occupa una torre di vedetta solitaria) e infinite miglia e miglia di montagne desolate in Montana.