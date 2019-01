tempo di lettura 2'

Giorni fa la Sony ha colto tutti di sorpresa prima annunciando un nuovoche, per la regia di, che fungerà da sequel dei primi due film diretti da Reitman senior, poi rilasciando, a stretto giro di posta, un primo teaser.

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016, e arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2020. Jason Reitman, regista di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult, Tully e The Front Runner, è figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga. Reitman ha così commentato sulle pagine di EW:

Ho sempre pensato a me stesso come al primo fan di Ghostbusters, quando visitavo il set a sei anni. Volevo fare un film per tutti gli altri fan. Questo sarà il nuovo capitolo del franchise originale: non sarà un reboot. Ciò che è accaduto negli anni ottanta è accaduto negli anni ottanta, questo sarà ambientato ai giorni nostri.

Secondo voci insistenti la storia sarà incentrata su quattro teenager, due ragazzi e due ragazze, in qualche modo legati ai personaggi originali.

HNentertainment ha pubblicato un interessante aggiornamento da prendere comunque con cautela.

Il sito ha riportato le trascrizioni delle audizioni sostenute da Sarah Abbott, giovane attrice dodicenne vista nell’episodio di Black Mirror diretto da Jodie Foster (Arkangel), embeddando anche i filmati di Vimeo (che però risultano privati).

SCENA #1 Ragazza: Ho lavorato a questa barzelletta per mettere le persone a loro agio. Altra persona: Ok, sentiamola. Ragazza: Due chimici entrano in un baro. Il primo dice “Credo che prenderò dell’H2O” mentre il secondo dice “Penso che prenderò dell’H2o2” [ovviamente nella traduzione si perde il senso del gioco di parole originale, ndr.]… e poi muore. Altra persona: Non l’ho capita. Ragazza: H2O2 è il perossido d’idrogeno, non lo puoi bere è velenoso. Altra persona: Ah, è per questo che è divertente. Ragazza: Sì, una barzelletta alquanto spassosa. Altra persona: Hey, ho ricevuto una chiamata da Ms. Fannigan, è alquanto contrariata. Ragazza: Le ho chiesto se aveva smesso la dieta. Altra persona: Perché lo hai chiesto? Ragazza: Perché sta prendendo peso Altra persona: E ti è sembrata una buona idea tirare in ballo la cosa con lei? Ragazza: Sei arrabbiato/a? La tua fronte è aggrottata e, in genere, è così quando sei arrabbiato/a. Altra persona: È così che lo capisci? Ragazza: Quello. E poi cominci a parlare fra i denti. Così [fa una faccia brutta mentre parla serrando i denti]. Quando ti arrabbi davvero le tue nocche diventano bianche e il tuo collo va in stato di stress e ti fai un goccetto del whiskey che nscondi dietro l’asciugamano. Altra persona: Capisco. E senti hai intenzione di farti dei nuovi amici alla tua nuova scuola?

La seconda scena ha sempre a che vedere con un libro di barzellette e uno scambio fra la ragazza e un/una adulto/a e il sito specifica che, stando alle informazioni in suo possesso, quello della “ragazza” dovrebbe essere il ruolo principale della pellicola.

Vi terremo informati…