A ridosso del Super Bowl LIII vedremo, finalmente, le prime immagini di, lo spin-off di Fast & Furious diretto da(regista di Deadpool 2) incentrato sui personaggi dell’agente dei servizi segreti diplomatici Luke Hobbs (The Rock appunto) e sull’assassino Deckard Shaw (Jason Statham).

Intanto, come antipasto, sono approdati online i motion poster della pellicola che vi proponiamo direttamente qua sotto. I poster sono dedicati ai personaggi interpretati da Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba e Vanessa Kirby.

“I’m what ya call a nice cold can of whup ass” ~ Luke Hobbs

Get ready for our worldwide @HobbsAndShaw trailer debut on FRIDAY. #JasonStatham @IdrisElba & the kid stir up trouble & fun in the biggest showdown the Fast & Furious franchise has ever seen. #HobbsAndShaw #Boots2Asses pic.twitter.com/ZBfhiacKRC

— Dwayne Johnson (@TheRock) 30 gennaio 2019