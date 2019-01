tempo di lettura 1'

Domani vedremo il primo trailer di, lo spin-off di Fast & Furious diretto da(regista di Deadpool 2) incentrato sui personaggi dell’agente dei servizi segreti diplomatici Luke Hobbs (The Rock appunto) e sull’assassino Deckard Shaw (Jason Statham).

Domenica arriverà invece uno spot in occasione del nuovo Super Bowl. Nell’attesa, The Rock ha pubblicato un nuovo poster della pellicola che vi proponiamo direttamente a seguire, anche se per il momento solo in formato quadrangolare.

