tempo di lettura 1'

Quando arriverà il primo trailer di, atteso sequel del film animato del 2013?

Vi avevamo già detto che era abbastanza impensabile che il trailer potesse uscire a dicembre (anche se era comunque più papabile di quello di Star Wars IX), ma, passata l’ondata di promo delle feste, anche quello di Frozen 2 è uscito dai radar.

Un paio di giorni fa, Josh Gad (doppiatore di Olaf nel cartoon Disney) ha postato una sibillina foto in cui è ritratto insieme ai colleghi e colleghe Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Jonathan Groff (Kristoff) e un bambolotto di Sven.

Nella discussione è intervenuta anche la regista Jennifer Lee con un tweet altrettanto sibillino:

THANK YOU for today! Meant the world to us! Xx

— Jennifer Lee (@alittlejelee) 31 gennaio 2019