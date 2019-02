tempo di lettura 1'

La Warner Bros. ha scelto la data d’uscita di, il nuovo adattamento cinematografico del romanzo per bambini di Roald Dahl che verrà diretto da Robert Zemeckis su produzione di Guillermo del Toro e Alfonso Cuarón.

Il film scritto e diretto da Zemeckis per la Warner Bros. non sarà ambientato in Europa ma negli Stati Uniti meridionali degli anni sessanta del secolo scorso e darà un taglio più “sociologico” alla storia classica. Arriverà nelle sale il 16 ottobre 2020.

Nel cast troveremo Anne Hathaway che interpreterà la perfida Strega Suprema, ruolo che fu di Angelica Huston nel film di Nicolas Roeg del 1990.

Le Streghe, romanzo tra i più noti di Roald Dahl, è incentrato su un bambino che si ritrova in un’assemblea di streghe inglesi in un albergo dove sta passando un periodo di villeggiatura con la nonna.

