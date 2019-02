tempo di lettura 2'

Giusto ieri abbiamo appreso che il musicista e attoreinterpreterà David Bowie nel biopic intitolato

Jena Malone e Marc Maron reciteranno accanto a lui nella pellicola che racconterà l’ascesa al successo della star, a partire dalla sua prima visita in America nel 1971, un viaggio che ispirò l’iconico alter ego del cantante, Ziggy Stardust.

Il premio Emmy Gabriel Range dirigerà il film su uno script di Christopher Bell (The Last Czars). Alla produzione la Salon Pictures (McQueen).

A quanto pare si tratterà di un progetto che dovrà fare i conti senza l’oste. Nelle ore scorse il regista Duncan Jones, figlio di David Bowie, ha specificato la posizione della famiglia in merito a un film che, a quanto pare, non potrà neanche far conto sulle canzoni del Duca Bianco.

Im not saying this movie is not happening. I honestly wouldn’t know.

Im saying that as it stands, this movie won’t have any of dads music in it, & I can’t imagine that changing. If you want to see a biopic without his music or the families blessing, thats up to the audience.

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 31 gennaio 2019