tempo di lettura 2'

Qualche giorno faha ufficialmente terminato le riprese di. Tutte le scene con C-3PO sono state girate: l’attore ha partecipato a tutti e nove i film della saga principale fin dal 1977.

In questa pagina trovate il messaggio che la star ha affidato a Twitter.

Nelle ore scorse, un altro “volto” celebre della saga, uno che fa parte delle new entry arrivate con Il Risveglio della Forza, ha terminato i suoi impegni per la pellicola. Parliamo… del droide BB-8!

La notizia è stata data da Brian Herring, lead performer del personaggio.

Today was a wrap on BB-8. The last 5 years have been an amazing ride. Thanks to @jjabrams, Kathleen, Neal, #teamBB8 especially Dave and the entire cast & crew for the time of my life. Few people get to live the dream. Thank you. #StarWars #IX #puppeteer #BB8 #StarWarsEpisodeIX pic.twitter.com/Oxa8n1oHu2

— Brian Herring (@BrianHezza) 1 febbraio 2019