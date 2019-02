Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

In attesa di rivederenell’UCM in Avengers: Endgame l’attore ha partecipato ad un toccante spot tv di Ram Trucks che andrà in onda probabilmente durante il Super Bowl LIII.

Nello spot in questione, che potete ammirare qua sotto, Renner fa un toccante discorso a sua figlia mentre guida il mezzo di trasporto.

May she be confident, courageous, and kind. Check out @RamTrucks film I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/CiC5FWSPWL

— Jeremy Renner (@Renner4Real) 1 febbraio 2019