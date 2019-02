Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Prima di entrare a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel nei panni di Thornon era troppo conosciuto nell’ambiente hollywoodiano. Aveva partecipato alla serie tv australiana chiamata Home and Away, al reboot di Star Trek (nella parte di George Kirk) e ad altri progetti non molto conosciuti.

Parlando con Men’s Health l’attore australiano ha rivelato che ad un certo punto della sua carriera ha pensato di abbandonare il mondo della recitazione:

Stavo per mollare. Ho sempre voluto recitare, ed una delle prime cose che avrei voluto fare non appena avessi iniziato a guadagnare qualcosa era quella di pagare la casa dei miei genitori. Quindi ero super attivo con le audizioni. Poi in quel periodo durato 8 mesi sono diventato sempre più ansioso al punto di non riuscire più a sfruttare quelle energie. Poi la mia mentalità è cambiata e sono arrivato al punto di pensare di tornarmene in Australia. Ho avuto poi un audizione in cui ho pensato “fallo per la casa”. L’audizione in questione era per Quella Casa nel Bosco, ho ottenuto il lavoro, e dopo è arrivato anche Red Dawn – Alba rossa. E poi Thor.