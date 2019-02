Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Una delle numerose personalità di Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) ine inè Hedwig, un’identità che ha mostrato un certo interesse per la musica.

Parlando con Josh Horowitz di MTV News McAvoy ha parlato di una particolare scena eliminata dal montaggio finale di Glass per motivi di budget. In tale scena avremmo dovuto vedere Hedwig mentre canta una canzone della star dell’hip-hop Drake:

C’è stato un momento in cui ho cantato un po’ di Drake, e c’erano delle mosse molto buone in quella sequenza. Ero tipo “Questo è un buon ritmo. È il mio ballo ma sto cantando Drake”. Ed anche “Dovrei farlo ma senza cantare Drake? Perché lui non ci darà questa canzone per niente”.

Stavo pensando che Drake vorrà almeno mezzo milione per questo, e tu, o Universal o Disney non lo vorreste pagare per inserire quel pezzo. E questo è quello che è accaduto.