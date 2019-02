tempo di lettura 1'

Gli anni novanta e le capigliature imbarazzanti allao da membro di boyband.

Chi è stato adolescente o ventenne in quella decade sa cosa significa.

E lo sa bene anche Rob Liefeld, il creatore di Deadpool che giusto ieri ha ricondiviso su Instagram una sua vecchia intervista rilasciata a Good Morning America proprio in quegli anni.

Degnissimi di nota sono, appunto, il taglio di capelli e la camiciona di flanella, come notato dallo stesso fumettista nel testo che accompagna i video.

Eccoli qua sotto:



Ryan Reynolds, che conosce molto bene Liefeld visto che è colui che da vita a Deadpool sul grande schermo, non si è fatto scappare l’occasione per una presa in giro. La star canadese ha commentato i video scrivendo: Sei stato incredibile in Will Hunting – Genio Ribelle” per via della notevole somiglianza fra l’autore Marvel e Matt Damon nel film di Gus Van Sant.

