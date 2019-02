tempo di lettura 2'

Secondo quanto riportato da Discussing Film il production designersarebbe salito a bordo di, sequel del film Netflix con Will Smith diretto da David Ayer.

Menzies, ricordiamo, ha ricoperto lo stesso ruolo per film come Quel Treno per Yuma, La Città verrà Distrutta all’Alba e l’ultimo film dei Power Rangers. Ha lavorato anche come Art Director per grandi progetto come Avatar, La Guerra dei Mondi e Terminator 3 – Le Macchine Ribelli.

Evan Spiliotopoulos (La Bella e la Bestia) ha lavorato allo script del progetto. Will Smith e di Joel Edgerton torneranno probabilmente nel cast. Eric Newman e Bryan Unkeless saranno nuovamente coinvolti come produttori.

Production Designer Andrew Menzies (‘Avatar’, ‘Power Rangers’ has joined the crew for ‘BRIGHT 2’. (EXCLUSIVE) pic.twitter.com/uAoygQJzTg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 4, 2019

La sinossi del primo film:

Questo action thriller è ambientato in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi. La pellicola, diretta da David Ayer (Suicide Squad, End of Watch – Tolleranza zero, sceneggiator e di Training Day) segue le storie di due poliziotti molto diversi tra loro. Una notte Ward, un umano (Will Smith) e Jakoby, un orco (Joel Edgerton) partono per un normale giro di pattuglia, che però sconvolgerà il futuro del mondo a cui sono abituati. I due si ritrovano così a dover superare le loro divergenze personali e a battersi contro un nemico aggressivo, lavorando insieme per proteggere una giovane elfa e un oggetto che si pensava dimenticato e che, nelle mani sbagliate, porterebbe alla distruzione totale.

FONTE: CB