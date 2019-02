tempo di lettura 1'

Alcune ore fa John Boyega ha condiviso su Instagram una foto tratta da, il film del 2011 diretto da Joe Cornish che ha rappresentato il debutto cinematografico dell’attore. Prima di allora, infatti, la star aveva partecipato esclusivamente alla serie tv

Un utente ha chiesto nei commenti se ci sarà un sequel, e Boyega ha risposto:

Se i fan lo vogliono tornerò a Peckman il prima possibile.

Peckham, ricordiamo, è il quartiere di Londra dove il film è stato girato.

Attack The Block segue una gang di ragazzi di periferia che deruba Sam, mentre questa si dirige a casa, in uno spaventoso edificio di Londra. Lei fugge appena la gang viene attaccata da una piccola creatura aliena precipitata dal cielo. Mentre Sam e la polizia sono a caccia della banda, una seconda ondata di creature precipita. La gang prende armi e bici e si getta in avanti per difendere il proprio territorio. Ma stavolta le creature saranno più grosse. Selvagge e bestiali, niente si frapporrà sul loro cammino. E il gruppo di ragazzi senza speranza che ha appena attaccato Sam diventerà la sua unica speranza.

