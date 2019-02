tempo di lettura 1'

È tempo di resoconti. In occasione delle ultime relazioni trimestrali, la Walt Disney Company ha dichiarato delle entrate pari aper gli ultimi 3 mesi (il Q4), anche se non tutte le componenti possono dirsi soddisfatte.

Se per le voci “Parks, Experiences & Consumer Products” e “Media Networks“, la compagnia ha segnalato incrementi del 5% e del 7%, lo stesso non può dirsi della divisione cinematografica “Studio Entertainment“, per cui è stata registrata una perdita del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e non è difficile capire perché.

A differenza del 2017, negli ultimi mesi dell’anno appena passato non sono arrivate al cinema pellicole appartenenti ai franchise di Star Wars e della Marvel: l’anno precedente aveva infatti potuto beneficiare degli ottimi incassi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ($1.3 miliardi) e di Thor: Ragnarok ($853,9 milioni), mentre nel 2018 due pellicole di punta hanno incassato meno del previsto.

Come comunicato dalla Disney:

Le perdita nei risultati della distribuzione cinematografica sono dovute ai corposi risultati di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Thor: Ragnarok nel trimestre precedente rispetto a Il Ritorno di Mary Poppins e Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni di quest’anno.

In ogni caso, lo studio non dovrebbe fare molta fatica a recuperare visto che per il 2019 è prevista l’uscita di film come Captain Marvel, Dumbo, Avengers 4, Aladdin, Toy Story 4, Il Re Lone, Frozen 2, e Star Wars: Episodio IX.

