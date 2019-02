Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, il remake didiretto da Bradley Cooper e con protagonisti lui e Lady Gaga, ha accontentato tutti: la critica, il pubblico (417 milioni worldwide a fronte di un budget di 36) e l’Academy che l’ha nominato in ben otto categorie, tra le quali Miglior Film e Miglior Attore Protagonista.

Ma non miglior regia.

In una nuova intervista, Bradley Cooper ha raccontato la sua reazione nel momento in cui ha appreso la cosa.

Mi sono vergognato. Ero in un caffé di New York, guardo il mio cellulare ed era Nicole [Carso, la sua publicist] che voleva farmi i complimenti per le nomination ricevute e quali erano. Non mi hanno neanche contattato per darmi la brutta notizia. Provavo imbarazzo perché mi pareva di non aver fatto abbastanza.