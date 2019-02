tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety , showrunner e creatrice della serie La Fantastica Signora Maisel, sarebbe in trattative con la New Regency per dirigere il remake di, film del 1962 arrivato nelle nostre sale con il titolo

La pellicola, basata su un libro di memorie, racconta la storia della leggenda del burlesque Gypsy Rose Lee. Dallo stesso libro è tratto nel 1959 il musical di successo con Ethel Merman che includeva pezzi come “Everything’s Coming up Roses”, “Small World”, “Let Me Entertain You” e “All I Need Is the Girl”.

Nel 1962 ne fu tratto anche un film con Rosalind Russell e Natalie Wood che ottenne ben tre nomination agli Oscar e guadagnò 11 milioni di dollari al botteghino.