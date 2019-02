tempo di lettura 1'

Scott Lang, AKA, avrà un ruolo fondamentale nella risoluzione dei problemi in? In molti si stanno facendo questa domanda ed anche Netflix da uno dei suoi account di Twitter si è posto questo quesito condividendo una foto da Ant-Man and the Wasp connei panni di Bill Foster.

Alcuni utenti hanno risposto alla domanda in maniera seria, altri invece hanno optato per la via ironica (alcuni hanno fatto anche notare il termine “Matrix” scritto sulla lavagna ale spalle di Fishburne). Ecco il tweet:

Me trying to figure out how Scott Lang saves the universe in Endgame. pic.twitter.com/Nv4vPfzyLC — NX (@NXOnNetflix) 7 febbraio 2019

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile.

Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

FONTE: CB