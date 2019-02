tempo di lettura 1'

La divisione nazionale della 20Th Century Fox ha diffuso online tutti i dettagli relativi alla release nazionale di, la versione natalizia-PG 13 di Deadpool 2 arrivata nei cinema americani a dicembre a margine di un’iniziativa benefica.

Ulteriori dettagli nel nostro articolo.

A seguire potete leggere il comunicato stampa completo.

DAL 12 FEBBRAIO “DEADPOOL 2”

ARRIVA NELLA VERSIONE CON UN TOCCO DI FIABA

DISPONIBILE SOLO PER L’ACQUISTO NEGLI STORE DIGITALI

C’ERA UNA VOLTA DEADPOOL

Dagli Studios di Anastasia e La leggenda di un amore, arriva una fiaba fuori dagli schemi. Il Super Eroe in lattice rosso torna in una nuova versione di Deadpool 2 per tutta la famiglia attesissima dai fan.. Rivedi Deadpool (Ryan Reynolds) fare squadra con Domino (Zazie Beet), Cable (Josh Brolin) e il resto della X-Force per provare che Famiglia non è una parolaccia…Con oltre 20 minuti di scene inedite e inumerevoli sorprese, I fan si chiederanno addirittura perchè diavolo vi hanno propinato la versione originale!

C’era una volta Deadpool è disponibile SOLO per l’acquisto negli STORE DIGITALI dal 12 Febbraio.