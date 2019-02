tempo di lettura 3'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalla Disneyland sulle attività da fare a Disneyland Paris in vista della Festa degli Innamorati.

5 cose da fare a Disneyland Paris per trascorrere

un magico San Valentino

La Festa degli Innamorati è l’occasione giusta per trascorrere del tempo con la propria dolce metà… e perché non a Disneyland Paris, dove la magia esiste davvero?

San Valentino, la Festa degli Innamorati: ogni 14 febbraio che si rispetti porta con sé un pizzico di magia, regalando alle coppie che festeggiano questa giornata momenti di gioia, risate e complicità. Ed esiste un modo per rendere ancora più indimenticabile il proprio San Valentino: trascorrerlo a Disneyland Paris, per creare ricordi indimenticabili durante la più dolce delle fughe romantiche.

Se è vero che Parigi è la città dell’amore, solo Disneyland Paris è il luogo dove la magia esiste davvero, e dove trascorrere una giornata da ricordare per sempre grazie ai nostri consigli…

Una passeggiata romantica per la Place de Rémy

La Parigi vista nel film Disney/Pixar Ratatouille diventa realtà nel Parco Walt Disney Studios, dove è possibile visitare e camminare per la Place de Rémy. Non solo lunghe passeggiate mano nella mano, però: basta salire a bordo dell’attrazione Ratatouille: The Adventure per rimpicciolirsi alle dimensioni di un topolino e passare all’azione, ritrovandosi nel bel mezzo di una rocambolesca fuga nella cucina del ristorante Gusteau’s! E, se gironzolare tra frigoriferi e forni mette appetito, c’è sempre la possibilità di pranzare o cenare al caratteristico Bistrot Chez Rémy.

Una visita nel Paese delle Meraviglie

Nel Parco Disneyland è possibile addentrarsi nel curioso labirinto di Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice’s Curious Labyrinth, e perché no smarrire anche solo per un secondo la strada verso la fine. In due sarà certamente più facile ritrovare il cammino mentre si ammira ogni angolo di Fantasyland, ma attenzione a non far arrabbiare la Regina di Cuori, che sorveglia scrupolosamente il labirinto! Una volta usciti, è sempre l’ora del tè: sulle Mad Hatter’s Tea Cups si gira, si gira, e si gira…

Un salto nella quarta dimensione a bordo di un ascensore fantasma

I film horror? Perché guardarne uno sperando che la paura spinga il proprio partner ad avvinghiarsi a noi, quando a Disneyland Paris si può precipitare per tredici piani a bordo di un ascensore fantasma? Il mistero di The Twilight Zone Tower of Terror e del suo hotel diroccato è tutto da svelare, preferibilmente con la mano di qualcuno da stringere mentre, sfidando la forza di gravità, ci si addentra in picchiata nella quarta dimensione!

Un pranzo con le Principesse Disney al ristorante Auberge de Cendrillon

All’Auberge de Cendrillon, raffinato ristorante nel cuore del Parco Disneyland che offre ai suoi ospiti specialità della cucina francese, è possibile vivere un’esperienza unica nel suo genere: pranzare con Principi e Principesse Disney, proprio come in una fiaba. Poco ma sicuro, sarà il pranzo più regale che si possa immaginare, oltre che un ottimo modo per stupire qualcuno di speciale.

Un finale eccezionale per una giornata indimenticabile

Come concludere una giornata emozionante come quella appena trascorsa, se non con lo spettacolo Disney Illuminations, proiettato sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco ogni sera alla chiusura del Parco Disneyland? Tra spettacolari giochi di luce, fuochi d’artificio e le canzoni più belle dei Classici Disney, potrebbe essere il momento adatto anche per farsi coraggio e chiedere la mano della propria dolce metà… perché a Disneyland Paris anche festeggiare il matrimonio dei propri sogni può diventare realtà!