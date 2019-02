tempo di lettura 2'

Il 19 febbraio arriverà negli Stati Uniti l’edizione home video di, l’horror bellico prodotto da, diretto da Julius Avery, scritto da Billy Ray e Mark L. Smith approdato nelle nostre sale lo scorso novembre

Per l’occasione (via Collider) è approdata in rete una clip dai contenuti extra del film che ci mostra l’evoluzione degli effetti speciali impiegati per la scena di apertura nel film.

Potete vedere il video cliccando sull’immagine qua sotto:

GUARDA ANCHE:

Overlord, dall’8 novembre al cinema, è interpretato da Wyatt Russell, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine, Jacob Anderson, John Magaro, Jovan Adepo, Helene Cardona.

Questa la sinossi: