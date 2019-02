tempo di lettura 1'

, come ben sappiamo, sta lavorando ad un nuovo film su Jay e Silent Bob che sarà intitolato probabilmente, pellicola che riporterà sul grande schermo i due iconici personaggi.

Via Twitter lo stesso Smith ha annunciato di stare cercando dei cosplayer di Jay e Silent Bob per apparire proprio nel film. Ecco il tweet:

WANNA BE IN MY MOVIE? I need hundreds of Jay & Silent Bob themed cosplayers and creative variations of such! Will you come join me & @JayMewes on the silver screen in #NewOrleans when #JayAndSilentBobReboot? Get the details here: https://t.co/JJaPiUlNYl pic.twitter.com/5drYUUIfZ2

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 8, 2019