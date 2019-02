tempo di lettura 2'

Uno degli elementi sicuramente più noti del classico Disney diè senza dubbio la grande interpretazione vocale dinei panni del Genio della lampada.

Nel nuovo adattamento Disney in live-action il Genio è interpretato da Will Smith, come ben sappiamo. E il primo sguardo a tale personaggio nell’ultimo spot ha suscitato un po’ di dubbi nel pubblico.

Rimanendo sempre in tema di buona o cattiva resa sul grande schermo di un personaggio come il Genio, Boss Logic ha realizzato una suggestiva fan art che immagina come sarebbe stato Williams nei panni del personaggio in un film in live-action.

Trovate l’immagine qua sotto:

Visualizza questo post su Instagram Still missing the OG #genie #Aladdin #robbinwilliams Un post condiviso da Bosslogic (@bosslogic) in data: Feb 12, 2019 at 4:28 PST

Diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Operazione U.N.C.L.E.) e scritto da John August (Dark Shadows, Big Fish – Le Storie di Una Vita Incredibile), il film è interpretato da Will Smith (Alì, Men in Black) nei panni del Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica. Mena Massoud (Jack Ryan) è Aladdin, lo sfortunato ma adorabile ragazzo di strada innamorato della bellissima figlia del Sultano, la Principessa Jasmine, interpretata da Naomi Scott (Power Rangers), che vuole scegliere liberamente come vivere la propria vita. Marwan Kenzari (Assassinio sull’Orient Express) è Jafar, un malvagio stregone che escogita un piano diabolico per destituire il Sultano e regnare su Agrabah; mentre Navid Negahban (Homeland: Caccia alla Spia) interpreta il Sultano, il sovrano di Agrabah, impaziente di trovare un marito adatto alla figlia Jasmine.

Il film è prodotto da Dan Lin (The LEGO Movie), mentre il vincitore del Golden Globe® Marc Platt (La La Land), Jonathan Eirich (Deathnote) e Kevin De La Noy (Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno) sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta dall’otto volte Premio Oscar® Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta) e comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dagli autori premiati con l’Oscar® Howard Ashman (La Piccola Bottega degli Orrori) e Tim Rice (Il Re Leone), oltre a due brani inediti realizzati dallo stesso Menken e dai compositori, vincitori dell’Oscar® e del Tony® Award, Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

L’uscita è fissata per il 24 maggio 2019.

FONTE: CB