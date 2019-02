tempo di lettura 1'

Insieme a Once Upon A Time in Hollywood di Quentin Tarantino, anche, il nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert che avrà come protagonista Timothée Chalamet e sarà diretto da Denis Villeneuve, avrà un cast di star nutritissimo.

E lo conferma anche l’ultimo ingresso nel team di interpreti, Josh Brolin, che vestirà i panni di Gurney Halleck, il maestro delle armi di Paul Atreides (interpretato da Patrick Stewart nel celeberrimo film di David Lynch).

L’attore si unisce a un cast che, al già citato Timothee Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides) comprende Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling e Javier Bardem con Zendaya e Oscar Isaac papabili nuovi arrivi.

Scritto da Eric Roth, il film verrà prodotto dalla Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.