Si allunga la lista dei filmmaker che protestano contro la decisione dell’Academy di relegare alle interruzioni pubblicitarie la consegna degli Oscar al montaggio, alla fotografia, al cortometraggio live action e miglior trucco e parrucco.

In una lettera aperta inviata all’organizzazione si sottolinea che si tratta “nientemeno che di un insulto verso chi di noi ha dedicato la propria vita e la propria passione alla professione”, chiedendo che la decisione venga cancellata.

A firmare la lettera nomi importantissimi di Hollywood, da registi come Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Spike Lee, Ang Lee e Damien Chazelle, direttori della fotografia come Vittorio Storaro, Janusz Kaminski, Roger Deakins, Emmanuel Lubezki, Caleb Deschanel, montatori come Tom Cross, William Goldenberg e Mary Jo Markey e altri filmmaker come Dante Ferretti, John Ottman e Sandy Powell.

“Quando il riconoscimento verso coloro i quali sono responsabili della creazione di grandi film viene diminuita dalla stessa istituzione che dovrebbe proteggerli, è chiaro che non stiamo più sostenendo lo spirito della promessa dell’Academy di celebrare il cinema come forma d’arte collaborativa,” continua la lettera. “Riteniamo l’abbreviazione e la potenziale censura di queste premiazioni contraria allo spirito della missione dell’Academy. Sin dall’inizio la trasmissione televisiva degli Oscar è stata alterata per matenerne il format fresco, ma cioè non era mai stato a discapito dell’integrità della missione originale dell’Academy. Nelle parole del collega Seth Rogen, ‘Quale modo migliore di celebrare i grandi film del NON onorare le persone il cui lavoro è letteralmente filmare le cose'”.

Ecco tutti i firmatari:

DIRETTORI DELLA FOTOGRAFIA

Dion Beebe

Bill Bennett

Roger Deakins

Peter Deming

Caleb Deschanel

Robert Elswit

Mauro Fiore

Greig Fraser

Janusz Kaminski

Ellen Kuras

Ed Lachman

Robert Legato

Emmanuel Lubezki

Anthony Dod Mantle

Seamus McGarvey

Chris Menges

Dan Mindel

Reed Morano

Rachel Morrison

Guillermo Navarro

Phedon Papamichael

Wally Pfister

Rodrigo Prieto

Robert Primes

Robert Richardson

Linus Sandgren

John Seale

Newton Thomas Sigel

Vittorio Storaro

John Toll

Hoyte van Hoytema

Kees van Oostrum

Roy Wagner REGISTI Damien Chazelle

Cary Joji Fukunaga

Spike Jonze

Ang Lee

Spike Lee

Dee Rees

Seth Rogen

Martin Scorsese

Quentin Tarantino FILMMAKER Kym Barrett

Judy Becker

Alan Edward Bell

Erin Benach

Avril Beukes

Consolata Boyle

Maryann Brandon

Alexandra Byrne

Milena Canonero

Chris Corbould

Hank Corwin

Tom Cross

Nathan Crowley

Sophie De Rakoff

Chris Dickens

Bob Ducsay

Lou Eyrich

Dante Ferretti

Paul Franklin

Dana Glauberman

William Goldenberg

Affonso Goncalves

Adam Gough

Jon Gregory

Dorian Harris

Joanna Johnston

Paul Lambert

Mary Jo Markey

Joi McMillon

Ellen Mirojnick

Stephen Mirrione

Bob Murawski

John Ottman

Sandy Powell

Fred Raskin

Tatiana S. Riegel

Elísabet Ronaldsdóttir

Mayes Rubeo

Nat Sanders

J.D. Schwalm

Anna B. Sheppard

Terilyn A. Shropshire

Joan Sobel

Michael Tronick

Mark Ulano

Martin Walsh

David Wasco

Billy Weber

Julie Weiss

Michael Wilkinson

Hughes Winborne

Janty Yates



La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

