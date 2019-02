tempo di lettura 3'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Disney relativo al Triple Force Friday, l’evento per il lancio globale dei nuovi prodotti su licenza ispirati alla saga di Star Wars!

DISNEY ANNUNCIA UN LANCIO GLOBALE SENZA PRECEDENTI

PER I PRODOTTI ISPIRATI A

STAR WARS E FROZEN 2 IN ARRIVO NEI NEGOZI A PARTIRE DAL 4 OTTOBRE

Glendale, California – 15 febbraio 2019 – I fan di due dei film più attesi del 2019, Star Wars: Episodio IX e il lungometraggio Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, possono iniziare il conto alla rovescia per il 4 ottobre, il giorno in cui i nuovi prodotti ispirati a questi due straordinari eventi cinematografici arriveranno nei negozi di tutto il mondo. È la prima volta che Disney lancia in contemporanea a livello globale dei prodotti legati a due differenti colossi cinematografici e i rivenditori di tutto il mondo daranno vita ad attività uniche per celebrare entrambi.

“Si tratta di un momento davvero epico per i fan, le famiglie e i rivenditori: i nuovi prodotti legati a due delle più grandi franchise nella storia dell’intrattenimento saranno messi in vendita simultaneamente”, ha affermato Ken Potrock, President, Consumer Products Commercialization. “Lavoreremo con i nostri partner per creare celebrazioni spettacolari per queste due franchise, in linea con l’entusiasmo e l’attesa di legioni di appassionati di Star Wars e fans di Frozen ini tutto il mondo”.

TRIPLE FORCE FRIDAY

Il Triple Force Friday celebrerà il lancio di un’intera gamma di prodotti completamente nuovi legati a tre eventi di intrattenimento originali del franchise di Star Wars. Questa nuova gamma comprende prodotti ispirati a:

Star Wars: Episodio IX, l’attesissimo capitolo finale della saga degli Skywalker

The Mandalorian, la prima serie Star Wars in live action che debutterà in esclusiva sul servizio di streaming Disney+

Star Wars Jedi: Fallen Order, l’ultimo titolo di EA e Respawn, un videogioco d’azione completamente nuovo che uscirà a Natale 2019

Come i fan di Star Wars ben sanno, i nuovi prodotti, che comprendono giocattoli, oggetti da collezione, articoli per la casa, libri, abbigliamento e molto altro, verranno messi in vendita alle 00:01 del 4 ottobre 2019 quando i negozi di tutto il mondo si uniranno alla celebrazione con eventi speciali e aperture di mezzanotte.

Creato per celebrare il merchandise introdotto prima dell’uscita dei film episodici, il Triple Force Friday è un evento molto atteso dai fan di Star Wars di tutto il mondo. Gli eventi precedenti – che comprendono un unboxing dal vivo svoltosi in 15 città dei cinque continenti nel 2015 e una caccia al tesoro globale all’interno dei negozi con l’utilizzo della realtà aumentata svoltasi nel 2017 – hanno coinvolto milioni di persone che hanno condiviso le proprie esperienze.

“Con il lungometraggio Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e Star Wars: Episodio IX in uscita nello stesso anno, questo sarà un periodo molto importante per l’industria dei giocattoli” ha affermato Juli Lennett, Senior Vice President e Industry Advisor della divisione di giocattoli statunitense di The NPD Group. “Basandoci sul passato, possiamo già affermare che Frozen e Star Wars saranno due delle property più vendute del 2019, proprio come avvenuto, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015/2016”.

I dettagli del nuovo Triple Force Friday verranno svelati nei mesi precedenti l’evento ma i fan possono sicuramente aspettarsi nuove esperienze, uniche nel loro genere. I prodotti non saranno svelati fino al 4 ottobre e, dopo quella data, arriveranno nuovi prodotti fino al giorno dell’uscita cinematografica nonchè nei mesi successivi.

Per maggiori dettagli sul Triple Force Friday, i fan possono visitare StarWars.com e seguire la conversazione sui social utilizzando l’hashtag #ForceFriday.

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).