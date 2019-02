tempo di lettura 1'

continua la sua corsa al box-office italiano, dimostrando una tenuta straordinaria rispetto a una settimana fa nonostante le nuove uscite. La commedia incassa 209mila euro, salendo a 3 milioni di euro in nove giorni.

Seconda posizione per Il Corriere – The Mule, con 197mila euro e 3.1 milioni complessivi, mentre al terzo posto la prima nuova uscita della settimana, Alita: Angelo della Battaglia, incassa 141mila euro e sale a 330mila euro complessivi.

Al quarto posto tiene molto bene Green Book, con 132mila euro, e sale a 4.2 milioni complessivi. Al quinto posto risale Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto, con 81mila euro e un totale di 5.9 milioni di euro.

Sesta posizione per La Paranza dei Bambini, che incassa 75mila euro e sale a 221mila euro in tre giorni, mentre al settimo posto Crucifixion – Il Male è Stato invocato incassa 50mila euro e sale a 134mila euro in due giorni. Un’Avventura, all’ottavo posto, frena non poco e incassa 39mila euro, per un totale di 131mila euro. Nona posizinone per Rex – Un Cucciolo a Palazzo, con 30mila euro e un totale di 57mila euro in due giorni.