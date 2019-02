tempo di lettura 1'

Mondo ha stretto recentemente un nuovo accordo di collaborazione con la Disney per realizzare nuovo merchandising tra spille, abiti e oggettistica varia ispirata ai film e ai prodotti della Casa di Topolino.

In virtù di ciò sono approdate in rete le prime immagini di alcuni di questi oggetti, come ad esempio delle spille di Topolino e di Fantasia, oltre a due artwork di tazze “Tee-ki” sempre di Topolino in Fantasia e di Zio Paperone.

Ecco le immagini e gli artwork dei primi prodotti:

Mondo - Disney

Mondo - Disney

Mondo - Disney

Mondo - Disney







FONTE: SR