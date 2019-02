tempo di lettura 1'

stanno ancora sviluppando un film sui(gruppo comico di cui Taccone fa parte insieme a Akiva Schaffer e Andy Samberg) incentrato principalmente sulla disastrosa esibizione al Fyre Festival del 2017.

L’opera sarà una sorta di parodia dell’evento, anche se l’idea del progetto era venuta in mente tempo prima dell’esibizione reale.

“Oh si, non voglio dire troppo al riguardo, ma stiamo cercando di capire come fare proprio in questo momento” ha dichiarato Taccone, “Avete visto tutti i documenti giusto? È qualcosa a cui Akiva e Seth pensano da molto e stiamo cercando di capire tutto adesso”.

In attesa di altre notizie al riguardo ricordiamo che il trio comico è approdato sul grande schermo nel 2016 in Vite da Popstar (Popstar: Never Stop Never Stopping).

FONTE: The Daily Beast