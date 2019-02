tempo di lettura 1'

I piani per Tom Cruise nella serie didovevano essere diversi.

A rivelarlo in una recente intervista durante il podcast Light the Fuse (via Collider) è stato il direttore della fotografia Robert Elswit. A quanto pare, all’epoca di Protocollo Fantasma Cruise avrebbe dovuto uscire di scena, probabilmente passando il testimone a Jeremy Renner.

Come raccontato da Elswit:

Nella versione iniziale del film Tom Cruise smetteva di essere Ethan Hunt, l’Agente, e diventava Ethan Hunt, il Segretario. L’idea era di dare vita una nuova unità di Missione IMF con un altro attore – forse Jeremy Renner.

Le cose cambiarono quando Christopher McQuarrie arrivò a bordo del progetto a metà delle riprese del film di Brad Bird. Lui e Cruise sistemarono insieme i problemi dello script e cambiarono il finale:

Chris riscrisse la seconda metà, forse anche di più, perciò è stato necessario cambiare un po’ di cose che avevamo girato all’inizio, aggiungere battute e rigirare dei momenti per far quadrare tutto. È riuscito a chiudere tutto e a fare il modo che Tom non diventasse il Segretario ma che prendesse la sua strada in solitaria.

La saga di Mission: Impossible si arricchirà di altri due episodi, il settimo e l’ottavo, scritti e diretti da Christopher McQuarrie e in uscita il 23 luglio 2021 e il 5 agosto 2022.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!