Sul set dil’anno scorso Collider ha incontratoe gli ha posto una serie di domande a proposito del nuovo adattamento cinematografico dell’opera di Stephen King.

L’attore nello specifico ha parlato di altri film horror e degli elementi che trova maggiormente intriganti:

È buffo perché… quando ho pensato di accettare di lavorare a questo film ho recuperato IT perché non l’avevo visto al cinema. Non guardo gli horror molto spesso, adoro Shining, Un lupo mannaro americano a Londra, l’Esorcista. Ma ho visto IT e quel clown mi ha fatto impazzire, c***o. Ho messo il film in pausa perché non riuscivo ad andare avanti. Poi ho iniziato ad apprezzare il fatto che iniziasse a diventare la storia di questi perdenti che fanno squadra per salvare la città e le loro anime. Man mano è diventato sempre meno spaventoso, un dramma psicologico molto teso. Con una certa dose di magia. E poi, alla fine con il clown, non ero così teso come nel caso di altri film horror dove le cose si fanno sempre peggiori. Mi è sembrato che diventasse un film sempre più aperto, pulito e in generale migliore.

[…]

Credo che gli horror migliori siano quelli invecchiati bene, con ottima recitazione e ottime scene. Quelli che vuoi riguardare. Perché il punto è che il genere horror è da dove molti registi sono partiti, dove si sono fatti le ossa. Bisogna capire il movimento della macchina da presa e il linguaggio cinematografico di cui spesso si abusa, ma è un genere che tira fuori il meglio dalle persone.

Pet Sematary sarà al cinema il 9 maggio.

