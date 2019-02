tempo di lettura 1'

ad aggiornare sullo sviluppo del film di, incentrato sulle origini dell’eroina dei Vendicatori interpretata da Scarlett Johansson. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la notizia che le riprese sono slittate a giugno, e ora forse sappiamo perché.

Jeff Sneider rivela infatti che i Marvel Studios, impressionati dal suo lavoro in The Disappearance of Eleanor Rigby (e con il sostegno della stessa Johansson), hanno ingaggiato Ned Benson affidandogli la riscrittura della sceneggiatura del film diretto da Cate Shortland. La prima versione dello script era a cura di Jac Schaeffer.

Poco sappiamo del film, se non che dovrebbe essere ambientato prima degli eventi di The Avengers, non ha ancora una data di uscita anche se dovrebbe arrivare nelle sale nel 2020. Tra i luoghi che ospiteranno le riprese il Regno Unito, la Croazia, Miami (Florida) e l’Italia, anche se non vi sono ancora conferme definitive a riguardo.