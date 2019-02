tempo di lettura 2'

Un anno facontribuiva a portare il weekend del President’s Day alla cifra record dei 270 milioni di dollari in incassi.

Quest’anno, invece, il debutto non entusiasmante di Alita: Angelo della Battaglia contribuisce a far registrare il peggior weekend del President’s Day dal 2004, con 109.1 milioni in tre giorni.

Il kolossal prodotto da James Cameron incassa 27.8 milioni di dollari tra venerdì e domenica (che diventano 36 nei quattro giorni e dovrebbero salire a 41 nei cinque giorni, un po’ sopra le aspettative finali). Costato 170 milioni di dollari, però, il blockbuster dovrà affidarsi principalmente agli incassi internazionali per sperare di non essere un vero e proprio tonfo. La buona notizia è che l’esordio internazionale ha fatto registrare 94 milioni di dollari, per un totale globale di 130 milioni di dollari. Sarà interessante seguire l’andamento nelle prossime settimane.

Scende al secondo posto The LEGO Movie 2, con 21.2 milioni di dollari e un totale di 62.7 milioni di dollari. In tutto il mondo la pellicola sfiora i 100 milioni complessivi.

Apre al terzo posto Isn’t It Romantic, con 14.2 milioni di dolri in tre giorni (20 da giovedì). La commedia debutterà poi su Netflix in diversi paesi tra cui l’Italia.

Quarta posizione per What Men Want, con 10.9 milioni di dollari e un totale di 36 milioni complessivi.

Apre al quinto posto Ancora Auguri per la tua Morte, che incassa 9.8 milioni di dollari, sotto le aspettative iniziali e decisamente sotto l’esordio del primo film, che incassò 26 milioni in tre giorni. Costato 9 milioni di dollari, questo sequel sarà comunque un successo.

Scende al sesto posto Cold Pursuit, che incassa 6 milioni di dollari e sale a 21 milioni complessivi. Settima posizione per The Upside, che incassa 5.6 milioni di dollari e sale a 94.1 milioni di dollari. Ottava posizione per Glass, che incassa 3.8 milioni di dollari e sale a 104 milioni complessivi, mentre al nono posto The Prodigy incassa 3.1 milioni di dollari e sale a 11 milioni complessivi. Al decimo posto, infine, Green Book incassa 2.7 milioni di dollari e sale a 65 milioni complessivi.