tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa, Forbes ha pubblicato un lungo articolo con l’obiettivo di fare il punto sull’Universo Cinematografico DC.

Dopo Shazam! (in arrivo ad aprile) e Joker (atteso per fine anno), nel 2020 arriveranno al cinema Birds of Prey, lo spin-off di Suicide Squad incentrato su Harley Quinn, e Wonder Woman 1984. Nel 2021 toccherà invece a Batman e Suicide Squad 2.

Nel pezzo veniva spiegato che l’iconica Harley Quinn di Margot Robbie non comparirà nel Suicide Squad di James Gunn.

Ebbene, è stato lo stesso magazine finanziario a rettificare l’informazione specificando che il personaggio comparirà e Margot Robbie prenderà regolarmente parte alla lavorazione della pellicola (che dovrebbe partire nella seconda metà del 2019).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!