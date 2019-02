tempo di lettura 1'

Il profilo che Variety ha dedicato boss di Amazon Studios, arriva curiosamente a brevissima distanza dalle dichiarazioni di Steven Spielberg a supporto dell’esperienza cinematografica ( trovate tutto qua ).

A quanto pare, la divisione filmica del colosso di Jeff Bezos sarebbe intenzionato a realizzare pellicole pensate solo ed esclusivamente per la diffusione su Amazon Prime, la piattaforma streaming di Amazon. Per l’azienda si tratterebbe di un cambio di rotta non da poco. Finora acclamate pellicole come, ad esempio, Manchester by the Sea e The Big Sick, hanno potuto beneficiare di una robusta finestra di 90 giorni che ha separato la release in sala da quella online. La nuova strategia si deve all’imminente rivoluzione del panorama streaming che si verrà a configurare e delineare nei prossimi mesi con i debutto di Disney+, Apple, WarnerMedia e Comcast.

Vi ricordiamo che è notizia abbastanza recente la causa intentata da Woody Allen ad Amazon per la mancata distribuzione di A Rainy Day in New York (completato ormai da diversi mesi), la cancellazione del contratto multi-film con la casa di produzione di Allen, la Gravier Productions e i mancati introiti.